Зеленський прибув у Канаду на саміт G7 – фото
У вівторок, 17 червня, президент Володимир Зеленський прибув у Канаду на саміт G7. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
Захід проходить у місті Кананаскіс. Зеленський уже зустрівся з премʼєр-міністром Канади Марком Карні.
Глава держави візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн G7 "A strong and sovereign Ukraine".
За інформацією Суспільного, у президента також запланована низка зустрічей, зокрема з французьким колегою Емманюелем Макроном, президентами Європейської Ради Антоніу Коштою та Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, лідером Бразилії Лулу да Сілвою.
Крім цього, Зеленський має зустрітися з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, прем'єрами Великої Британії Кіром Стармером, Італії Джорджею Мелоні та Японії Ішібою Шіґеру, а також генсеком НАТО Марком Рютте.
- Видання Axios писало, що Трамп може зустрітися із Зеленським під час саміту G7 у Канаді.
- Однак американський президент достроково покинув саміт G7 і повертається до Вашингтона.