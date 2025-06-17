Зеленський прибув у Канаду на саміт G7 – фото

У глави держави запланована низка зустрічей з іноземними лідерами

Марк Карні та Володимир Зеленський (Фото: Teresa Suarez/EPA)

У вівторок, 17 червня, президент Володимир Зеленський прибув у Канаду на саміт G7. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Захід проходить у місті Кананаскіс. Зеленський уже зустрівся з премʼєр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн G7 "A strong and sovereign Ukraine".

За інформацією Суспільного, у президента також запланована низка зустрічей, зокрема з французьким колегою Емманюелем Макроном, президентами Європейської Ради Антоніу Коштою та Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, лідером Бразилії Лулу да Сілвою.

Крім цього, Зеленський має зустрітися з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, прем'єрами Великої Британії Кіром Стармером, Італії Джорджею Мелоні та Японії Ішібою Шіґеру, а також генсеком НАТО Марком Рютте.

Фото: Teresa Suarez/EPA

Фото: Teresa Suarez/EPA

Фото: Teresa Suarez/EPA