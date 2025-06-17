Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7 – фото
Во вторник, 17 июня, президент Владимир Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7. Об этом сообщила корреспондентка Суспільного.
Мероприятие проходит в городе Кананаскис. Зеленский уже встретился с премьер-министром Канады Марком Карни.
Глава государства примет участие в специальном заседании лидеров стран G7 "A strong and sovereign Ukraine".
По информации Суспільного, у президента также запланирован ряд встреч, в том числе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, президентами Европейского Совета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидером Бразилии Лулу да Силвой.
Кроме того, Зеленский должен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьерами Великобритании Киром Стармером, Италии Джорджей Мэлони и Японии Ишибой Шигеру, а также генсеком НАТО Марком Рютте.
- Издание Axios писало, что Трамп может встретиться с Зеленским во время саммита G7 в Канаде.
- Однако американский президент досрочно покинул саммит G7 и возвращается в Вашингтон.