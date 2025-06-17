Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7 – фото

У главы государства запланирован ряд встреч с иностранными лидерами

Марк Карни и Владимир Зеленский (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Во вторник, 17 июня, президент Владимир Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7. Об этом сообщила корреспондентка Суспільного.

Мероприятие проходит в городе Кананаскис. Зеленский уже встретился с премьер-министром Канады Марком Карни.

Глава государства примет участие в специальном заседании лидеров стран G7 "A strong and sovereign Ukraine".

По информации Суспільного, у президента также запланирован ряд встреч, в том числе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, президентами Европейского Совета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидером Бразилии Лулу да Силвой.

Кроме того, Зеленский должен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьерами Великобритании Киром Стармером, Италии Джорджей Мэлони и Японии Ишибой Шигеру, а также генсеком НАТО Марком Рютте.

Фото: Teresa Suarez/EPA

Фото: Teresa Suarez/EPA

Фото: Teresa Suarez/EPA