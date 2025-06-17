Прем’єр Канади оголосив про військову допомогу Україні на $1,5 млрд та нові санкції проти Росії

Марк Карні та Володимир Зеленський (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив, що надасть Україні 2 млрд канадських доларів ($1,47 млрд) військової допомоги, а також запровадить нові санкції проти Росії. Його слова наводить агентство Reuters.

Карні сказав, що нічна російська атака на Київ, у результаті якої загинуло понад 10 людей, "підкреслює важливість повної солідарності з Україною".

Канадський прем’єр додав, що коли лідери G7 зустрілися на вечері в понеділок, 16 червня, вони наголосили на важливості використання "максимального тиску на Росію", щоб змусити її розпочати серйозні мирні переговори.

"Ми готові до мирних переговорів, безумовного припинення вогню – я думаю, це дуже важливо. Але для цього нам потрібен тиск", – відповів Зеленський.

Канадський телеканал CBC News уточнив, що санкції проти Росії стосуватимуться "тіньового флоту" та енергетичного сектора. А кошти, надані Україні, допоможуть придбати більше безпілотників, боєприпасів та бронетехніки.

17 червня Зеленський прибув у Канаду на саміт G7. Глава держави вже зустрівся з Карні.