Премьер Канады объявил о военной помощи Украине на $1,5 млрд и новых санкциях против РФ

Марк Карни и Владимир Зеленский (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским объявил, что предоставит Украине 2 млрд канадских долларов ($1,47 млрд) военной помощи, а также введет новые санкции против России. Его слова приводит агентство Reuters.

Карни сказал, что ночная российская атака на Киев, в результате которой погибли более 10 человек, "подчеркивает важность полной солидарности с Украиной".

Канадский премьер добавил, что когда лидеры G7 встретились на ужине в понедельник, 16 июня, они отметили важность использования "максимального давления на Россию", чтобы заставить ее начать серьезные мирные переговоры.

"Мы готовы к мирным переговорам, безусловному прекращению огня – я думаю, это очень важно. Но для этого нам нужно давление", – ответил Зеленский.

Канадский телеканал CBC News уточнил, что санкции против России будут касаться "теневого флота" и энергетического сектора. Средства, предоставленные Украине, помогут приобрести больше беспилотников, боеприпасов и бронетехники.

17 июня Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7. Глава государства уже встретился с Карни.