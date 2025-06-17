Новый пакет помощи от Канады: часть средств направят на оборонное производство в Украине

Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями ВСУ

Марк Карни и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Часть средств из анонсированного премьер-министром Канады Марком Карни пакета помощи будет направлена на оборонное производство в Украине. Об этом сообщил Офис президента.

На полях саммита G7 в канадском Кананаскисе президент Владимир Зеленский провел встречу с Карни. Ключевые темы обсуждения: поддержка Украины, усиление санкций против России, использование замороженных российских активов, финансовая поддержка украинского производства оружия и участие Канады в восстановлении Украины.

Зеленский во время встречи упомянул о российской атаке в ночь на 17 июня, в результате которой погибли более 10 человек. Он подчеркнул, что находился на прямой связи во время полета со всеми министрами и командованием Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Карни выразил соболезнование от имени всего канадского народа и добавил, что эта атака еще раз подчеркивает то, как важно оставаться с Украиной.

Он также объявил, что Канада вводит санкции против ряда российских лиц, более 40 компаний в России и других странах, помогающих РФ обходить санкции, а также против более 200 судов российского "теневого флота".

Карни анонсировал новую военную поддержку Украины: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 млрд канадских долларов, что эквивалентно $1,5 млрд. Часть этих средств будет направлена на внутреннее оборонное производство Украины. Он отметил, что Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями ВСУ.

Премьер-министр Канады также объявил следующий транш более чем на 2 млрд канадских долларов ($1,5 млрд) за счет доходов от замороженных российских активов. Зеленский поблагодарил Карни за новый военный пакет и поддержку украинцев со стороны канадского народа.

Лидеры обсудили, какие именно санкции могут больше всего ударить по способности России развивать ее оборонное производство и финансировать войну. Они скоординировали шаги по дальнейшей дипломатической работе с партнерами в рамках НАТО, G7 и "коалиции желающих", а также взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций относительно решений о безусловном прекращении огня.

Отдельно Зеленский и Карни уделили внимание укреплению противовоздушной обороны Украины и углублению оборонного сотрудничества. Речь шла о возможных проектах совместного производства оружия и инвестициях в украинский ОПК.