Украина хочет, чтобы партнеры выделяли на ее "оборонку" четверть процента ВВП – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Украина хочет, чтобы со следующего года партнеры тратили четверть процента собственного ВВП на производство вооружений в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

По его словам, Украина послала соответствующий сигнал своим партнерам.

"Украина – это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы на наш оборонно-промышленный комплекс, на внутреннее производство выделяли 0,25% от ВВП того или иного государства-партнера", – объяснил президент.

Также он отметил, что в этом году на финансирование своей "оборонки" Украина нашла $43 млрд: "Это деньги, которые поступают на поддержку украинского ОПК". В апреле глава Минстратегпрома Герман Сметанин заявлял, что до конца 2025 года Украина будет способна производить вооружений на $35 млрд.

Относительно стран, которые присоединяются к украинскому ОПК, Зеленский добавил: "Дания – номер один. Есть положительные договоренности с Норвегией, с Германией и после последней моей встречи в Канаде, наверное, с Британией. Есть сигнал от Литвы, они очень хотят. Здесь еще важно, что мы говорим с частным сектором".