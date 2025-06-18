Зеленский на полях саммита G7 встретился со Стармером

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: ОП)

Во вторник, 17 июня, президент Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Канаде провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщил Офис президента.

Лидеры встретились, чтобы скоординировать позиции для достижения справедливого и продолжительного мира в Украине.

Глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и ракетах к ним. Это является основным приоритетом на фоне того, как Россия постоянно увеличивает количество средств во время атак и наносит еще более подлые удары по гражданским.

Зеленский добавил, что то, что сейчас делает Россия, демонстрирует только одно – в Москве не хотят кончать войну. Именно поэтому мир должен ввести такие сильные и жесткие санкции против РФ, которые принудят ее к справедливому и продолжительному миру.

Лидеры сконцентрировались на том, какие санкции нужны, чтобы заставить Россию прекратить войну. Глава государства утверждает, что они должны быть скоординированы со всеми странами G7 и направлены против энергетики, банковского сектора, теневого флота и военно-промышленного комплекса государства-агрессоры.

Зеленский и Стармер обсудили форматы практических решений в рамках "коалиции желающих" и совместные проекты по внутреннему производству оружия. Особое внимание они уделили саммиту НАТО в Гааге, его адженде и конкретным результатам, которых важно достичь по итогам мероприятия.