Зеленський на полях саміту G7 зустрівся зі Стармером

Володимир Зеленський та Кір Стармер (Фото: ОП)

У вівторок, 17 червня, президент Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Канаді провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомив Офіс президента.

Лідери зустрілися, щоб скоординувати позиції для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Глава держави наголосив, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони й ракет до них. Це є основним пріоритетом на тлі того, як Росія постійно збільшує кількість засобів під час атак та завдає ще більш підлих ударів по цивільних.

Зеленський додав, що те, що зараз робить Росія, демонструє лише одне – у Москві не хочуть закінчувати війну. Саме тому світ має запровадити такі сильні та жорсткі санкції проти РФ, які примусять її до справедливого й тривалого миру.

Лідери сконцентрувалися на тому, які санкції потрібні, щоб примусити Росію припинити війну. Глава держави стверджує, що вони мають бути скоординовані зі всіма країнами G7 та спрямованими проти енергетики, банківського сектору, тіньового флоту та військово-промислового комплексу держави-агресорки.

Зеленський і Стармер обговорили формати практичних рішень у межах "коаліції охочих" та спільні проєкти щодо внутрішнього виробництва зброї. Окрему увагу вони приділили саміту НАТО в Гаазі, його адженді та конкретним результатам, яких важливо досягти за підсумками заходу.