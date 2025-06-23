Рютте: Рішення про незворотний шлях України до НАТО залишається в силі

Марк Рютте (Фото: EPA)

Рішення про незворотний шлях України до НАТО залишається в силі, і не зміниться після саміту у Гаазі, який відбудеться 24-25 червня. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на брифінгу перед початком саміту.

"Минулого року у Вашингтоні союзники погодилися, що для України існує незворотний шлях до вступу до НАТО. І це залишається правдою сьогодні, і це буде правдою і в четвер після цього саміту", – сказав він.

Генсек Альянсу підкреслив, що до цього рішення країни-члени НАТО підштовхнула неспровокована агресія Росії проти України, яка почалася у 2014 році.

"Неспровокована російська агресія розглядається всіма членами НАТО як щось, чому ми колективно повинні протистояти, забезпечуючи Україну всім необхідним, щоб вона могла захистити свою територію", – сказав він.

Рютте засудив атаки РФ на українські міста.

"Напади на мирних жителів, на міста, на громади в Україні без будь-якої військової мети я вважаю абсолютно огидними. Ми вважаємо Росію повністю відповідальною за це. Це суперечить будь-якому праву, міжнародному праву", – заявив він.