Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Україну запросили на саміт НАТО у Гаазі, підтвердив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Глава держави мав зустріч з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте під час саміту Бухарестської дев'ятки у Вільнюсі.

"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", – розповів президент.

За його словами, зараз міністр закордонних справ Андрій Сибіга буде розмовляти зі своїми колегами "щодо інфраструктури (того, в якому форматі Україна візьме участь. – Ред.) й стосовно того, які результати можуть бути досягнуті на саміті.

Напередодні генсек НАТО підтвердив, що членство України у НАТО залишається на порядку денному, а Альянс продовжить її підтримку в російсько-українській війні.