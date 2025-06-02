Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський
Україну запросили на саміт НАТО у Гаазі, підтвердив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Глава держави мав зустріч з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте під час саміту Бухарестської дев'ятки у Вільнюсі.
"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", – розповів президент.
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За його словами, зараз міністр закордонних справ Андрій Сибіга буде розмовляти зі своїми колегами "щодо інфраструктури (того, в якому форматі Україна візьме участь. – Ред.) й стосовно того, які результати можуть бути досягнуті на саміті.
Напередодні генсек НАТО підтвердив, що членство України у НАТО залишається на порядку денному, а Альянс продовжить її підтримку в російсько-українській війні.
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