Рютте: Решение о необратимом пути Украины в НАТО остается в силе

Марк Рютте (Фото: EPA)

Решение о необратимом пути Украины в НАТО остается в силе и не изменится после саммита в Гааге, который состоится 24-25 июня. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге перед началом саммита.

"В прошлом году в Вашингтоне союзники согласились, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. И это остается правдой сегодня, и это будет правдой и в четверг после этого саммита", – сказал он.

Генсек Альянса подчеркнул, что к этому решению страны-члены НАТО подтолкнула начавшаяся в 2014 году неспровоцированная агрессия России против Украины.

"Неспровоцированная российская агрессия рассматривается всеми членами НАТО как нечто, чему мы коллективно должны противостоять, снабжая Украину всем необходимым, чтобы она могла защитить свою территорию", – сказал он.

Рютте осудил атаки РФ на украинские города.

"Нападения на мирных жителей, на города, на общины в Украине без какой-либо военной цели я считаю абсолютно отвратительными. Мы считаем Россию полностью ответственной за это. Это противоречит любому праву, международному праву", – заявил он.