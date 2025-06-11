Bloomberg: В декларации саммита НАТО не будет обещания принять Украину

Саммит НАТО (Иллюстративная фотография: Remko de Waal/EPA)

В итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в Гааге в конце июня, не будет обещания принять Украину в Альянс. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа и неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Декларация сосредоточена исключительно на расходах на оборону, что резко отличается от прошлогоднего заявления, содержавшего обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.

"Примечательно, что в заявлении отсутствует перспектива присоединения Украины к военному альянсу, которая занимала ведущее место на предыдущих саммитах. Прошлогоднее обязательство Киеву в размере $40 млрд также не было возвращено на рассмотрение", – говорится в материале.

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Союзники по НАТО рассмотрят возможность включения вкладов в оборону Украины в новый целевой показатель расходов, который, как ожидается, примут члены Альянса на саммите.

НАТО также предложит работать над устранением барьеров в торговле оборонной продукцией в соответствии с предыдущим проектом декларации. Проект, вероятно, изменится к согласованию окончательной версии на встрече в Гааге.

Собеседники отметили, что краткость как заявления, так и самого саммита, который будет включать ужин с королем Нидерландов и единственное рабочее заседание по расходам на оборону, призвана ограничить возможность публичных ссор между президентом США Дональдом Трампом и союзниками.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сосредоточил саммит на том, чтобы обеспечить победу Трампу в форме соглашения между членами о том, чтобы тратить не менее 5% ВВП на оборону. Он также стремится к тому, чтобы США оставались полностью вовлеченными в НАТО.

В проекте декларации вновь подтверждается обязательство союзников по коллективной обороне, что нападение на одного члена считается нападением на всех, и союзники будут принимать соответствующие меры.

В заявлении Россия признана угрозой евроатлантической безопасности, к чему призвало большинство членов. Однако РФ не признана агрессором в отношении Украины. Кроме того, в проекте нет ни единого упоминания о Китае, который раньше называли "решающим фактором, способствовавшим" вторжению России в Украину.