Литва продолжает борьбу за вступление Украины в НАТО – министр обороны страны

Война России против Украины является частью более широких усилий по дестабилизации, предупредила Довиле Шакалене

Довиле Шакалене (Фото: How Hwee Young/EPA)

Литва "никогда не откажется" от идеи, что Украина должна быть членом НАТО. Об этом в интервью газете Politico сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Она отметила, что окончательное решение о том, какая страна присоединится, должен принимать Альянс, а не российский диктатор Владимир Путин.

"Если кто-то другой, кроме Альянса, будет решать, кто является членом НАТО, то доверие к Альянсу будет серьезно подорвано", – сказала чиновник.

Министр отметила, что Литва настаивала на том, чтобы президент Владимир Зеленский был на саммите НАТО в Гааге.

"Я бы не поддержала его отсутствие в Гааге", – сказала Шакалене.

Кроме того, глава Минобороны Литвы считает, что НАТО должно направлять часть от увеличения своих оборонных расходов на вооружение Украины, поскольку "восстановление украинской армии базируется не на декларациях, а на реальных возможностях".

Война России против Украины является частью более широких усилий по дестабилизации, предупредила Шакалене.

"Новая ось Россия, Китай, Северная Корея и Иран очень эффективно сотрудничают, чтобы положить конец действующему мировому порядку. Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам, возможно, придется сдерживать и, если потребуется, победить и Россию, и Китай одновременно", – продолжила она.

Ее комментарий прозвучал на фоне того, что в Вашингтоне и Варшаве растет число политиков, которые против вступления Украины в Альянс. Литва считается одной из стран, наиболее уязвимых к возможному нападению России через Сувальский коридор, малонаселенный участок земли на границе с Литвой и Польшей, разделяющий Калининградскую область России и Беларусь.