Литва продолжает борьбу за вступление Украины в НАТО – министр обороны страны
Литва "никогда не откажется" от идеи, что Украина должна быть членом НАТО. Об этом в интервью газете Politico сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
Она отметила, что окончательное решение о том, какая страна присоединится, должен принимать Альянс, а не российский диктатор Владимир Путин.
"Если кто-то другой, кроме Альянса, будет решать, кто является членом НАТО, то доверие к Альянсу будет серьезно подорвано", – сказала чиновник.
Министр отметила, что Литва настаивала на том, чтобы президент Владимир Зеленский был на саммите НАТО в Гааге.
"Я бы не поддержала его отсутствие в Гааге", – сказала Шакалене.
Кроме того, глава Минобороны Литвы считает, что НАТО должно направлять часть от увеличения своих оборонных расходов на вооружение Украины, поскольку "восстановление украинской армии базируется не на декларациях, а на реальных возможностях".
Война России против Украины является частью более широких усилий по дестабилизации, предупредила Шакалене.
"Новая ось Россия, Китай, Северная Корея и Иран очень эффективно сотрудничают, чтобы положить конец действующему мировому порядку. Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам, возможно, придется сдерживать и, если потребуется, победить и Россию, и Китай одновременно", – продолжила она.
Ее комментарий прозвучал на фоне того, что в Вашингтоне и Варшаве растет число политиков, которые против вступления Украины в Альянс. Литва считается одной из стран, наиболее уязвимых к возможному нападению России через Сувальский коридор, малонаселенный участок земли на границе с Литвой и Польшей, разделяющий Калининградскую область России и Беларусь.
- 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне состоялся саммит НАТО. На нем была принята декларация, в которой говорится о неотвратимости членства Украины в Альянсе.
- 12 февраля 2025 года министр обороны США Хегсет сообщил, что освобождение Украины к границам перед 2014 годом и ее вступление в НАТО являются нереалистичными целями.
- 27 февраля Трамп сказал, что Украина "может забыть" о членстве в Альянсе.
- 20 мая президент Литвы сказал, что если НАТО не выполнит обещание относительно членства, данное Украине, это будет серьезным ударом по репутации Альянса.