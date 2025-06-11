Литва продовжує боротьбу за вступ України до НАТО – міністерка оборони країни

Довілє Шакалєнє (Фото: How Hwee Young/EPA)

Литва "ніколи не відмовиться" від ідеї, що Україна має бути членом НАТО. Про це в інтерв’ю газеті Politico повідомила міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє.

Вона зазначила, що остаточне рішення про те, яка країна приєднається, має приймати Альянс, а не російський диктатор Володимир Путін.

"Якщо хтось інший, крім Альянсу, вирішуватиме, хто є членом НАТО, то довіра до Альянсу буде серйозно підірвана", – сказала посадовиця.

Міністерка зазначила, що Литва наполягала на тому, щоб президент Володимир Зеленський був на саміті НАТО в Гаазі.

"Я б не підтримала його відсутність у Гаазі", – сказала Шакалєнє.

Крім цього, очільниця Міноборони Литви вважає, що НАТО має спрямовувати частину від збільшення своїх оборонних витрат на озброєння України, оскільки "відновлення української армії базується не на деклараціях, а на реальних можливостях".

Війна Росії проти України є частиною ширших зусиль щодо дестабілізації, попередила Шакалєнє.

"Нова вісь Росія, Китай, Північна Корея та Іран дуже ефективно співпрацюють, щоб покласти край чинному світовому порядку. Сполученим Штатам, їхнім союзникам і партнерам, можливо, доведеться стримувати й, якщо буде потрібно, перемогти і Росію, і Китай одночасно", – продовжила вона.

Її коментар прозвучав на тлі того, що у Вашингтоні та Варшаві зростає число політиків, які проти вступу України до Альянсу. Литва вважається однією з країн, найбільш вразливих до можливого нападу Росії через Сувальський коридор, малонаселену ділянку землі на кордоні з Литвою та Польщею, яка розділяє Калінінградську область Росії та Білорусь.