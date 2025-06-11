Литва продовжує боротьбу за вступ України до НАТО – міністерка оборони країни
Литва "ніколи не відмовиться" від ідеї, що Україна має бути членом НАТО. Про це в інтерв’ю газеті Politico повідомила міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє.
Вона зазначила, що остаточне рішення про те, яка країна приєднається, має приймати Альянс, а не російський диктатор Володимир Путін.
"Якщо хтось інший, крім Альянсу, вирішуватиме, хто є членом НАТО, то довіра до Альянсу буде серйозно підірвана", – сказала посадовиця.
Міністерка зазначила, що Литва наполягала на тому, щоб президент Володимир Зеленський був на саміті НАТО в Гаазі.
"Я б не підтримала його відсутність у Гаазі", – сказала Шакалєнє.
Крім цього, очільниця Міноборони Литви вважає, що НАТО має спрямовувати частину від збільшення своїх оборонних витрат на озброєння України, оскільки "відновлення української армії базується не на деклараціях, а на реальних можливостях".
Війна Росії проти України є частиною ширших зусиль щодо дестабілізації, попередила Шакалєнє.
"Нова вісь Росія, Китай, Північна Корея та Іран дуже ефективно співпрацюють, щоб покласти край чинному світовому порядку. Сполученим Штатам, їхнім союзникам і партнерам, можливо, доведеться стримувати й, якщо буде потрібно, перемогти і Росію, і Китай одночасно", – продовжила вона.
Її коментар прозвучав на тлі того, що у Вашингтоні та Варшаві зростає число політиків, які проти вступу України до Альянсу. Литва вважається однією з країн, найбільш вразливих до можливого нападу Росії через Сувальський коридор, малонаселену ділянку землі на кордоні з Литвою та Польщею, яка розділяє Калінінградську область Росії та Білорусь.
- 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні відбувся саміт НАТО. На ньому ухвалили декларацію, в якій йдеться про невідворотність членства України в Альянсі.
- 12 лютого 2025 року міністр оборони США Гегсет повідомив, що звільнення України до кордонів перед 2014 роком та її вступ у НАТО є нереалістичними цілями.
- 27 лютого Трамп сказав, що Україна "може забути" про членство в Альянсі.
- 20 травня президент Литви сказав, що якщо НАТО не виконає обіцянку щодо членства, дану Україні, це буде серйозним ударом по репутації Альянсу.