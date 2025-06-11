Bloomberg: У декларації саміту НАТО не буде обіцянки прийняти Україну
У підсумковій декларації саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі наприкінці червня, не буде обіцянки взяти Україну до Альянсу. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на проєкт документа та неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Декларація зосереджена виключно на витратах на оборону, що різко відрізняється від торішньої заяви, яка містила обіцянку довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.
"Примітно, що в заяві відсутня перспектива приєднання України до військового альянсу, яка займала чільне місце на попередніх самітах. Торішнє зобов'язання Києву у розмірі $40 млрд також не було повернуто на розгляд", – йдеться у матеріалі.
Союзники по НАТО розглянуть можливість включення внесків на оборону України до нового цільового показника витрат, який, як очікується, члени Альянсу ухвалять на саміті.
НАТО також запропонує працювати над усуненням бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією, згідно з попереднім проєктом декларації. Проєкт, ймовірно, зміниться до узгодження остаточної версії на зустрічі в Гаазі.
Співрозмовники зазначили, що короткість як заяви, так і самого саміту, який включатиме вечерю з королем Нідерландів і єдине робоче засідання щодо видатків на оборону, покликана обмежити можливість публічних сварок між президентом США Дональдом Трампом і союзниками.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зосередив саміт на тому, щоб забезпечити перемогу Трампу у формі угоди між членами про те, щоб витрачати не менш як 5% ВВП на оборону. Він також прагне, щоб США залишалися повністю залученими до НАТО.
У проєкті декларації знову підтверджується зобов'язання союзників щодо колективної оборони, що напад на одного члена вважається нападом на всіх, і союзники вживатимуть відповідних заходів.
У заяві Росія визнана загрозою євроатлантичній безпеці, до чого закликала більшість членів. Однак РФ не визнана агресором щодо України. Крім того, у проєкті немає жодної згадки про Китай, який раніше називали "вирішальним фактором, що сприяв" вторгненню Росії в Україну.
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