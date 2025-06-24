Зеленський розраховує, що в декларації саміту НАТО будуть сигнали щодо підтримки України
Володимир Зеленський та Марк Рютте (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський розраховує, що в підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі будуть сигнали щодо подальшої підтримки України. Про свої очікування глава держави розповів під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте на полях заходу, повідомив Офіс президента.

Зеленський подякував Рютте за запрошення на саміт НАТО. Це чіткий сигнал, що Україна – серед пріоритетів порядку денного Альянсу.

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Рютте наголосив, що цьогорічний захід є продовженням саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року, на якому було ухвалене рішення про те, що шлях України до Альянсу незворотний.

"Рішення Вашингтонського саміту минулого року були дуже важливими, і важливо, що цей курс не змінюється", – сказав президент.

Глава держави зазначив: Україна розраховує на те, що в підсумковій декларації саміту НАТО будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російської агресії.

Сторони скоординували кроки в межах саміту та обговорили спільні очікування від його результатів.

Також Зеленський наголосив, що Росія продовжує свій ракетно-дроновий терор проти цивільної інфраструктури та людей. Тому одним із головних фокусів обговорення було посилення протиповітряної оборони та підтримка розвитку вітчизняного оборонного виробництва з боку членів НАТО.

Крім того, йшлося про доступ партнерів, членів Альянсу, до закупівель зброї.

  • 11 червня Bloomberg писало, що у підсумковій декларації саміту НАТО не буде обіцянки взяти Україну до Альянсу. Планується, що в заяві Росія буде визнана загрозою євроатлантичній безпеці. Однак РФ не буде названа агресором щодо України.
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