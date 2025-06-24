Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
На полях саміту НАТО, ймовірно, відбудеться зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Про можливу зустріч розповів сам Трамп журналістам на борту Air Force One, передає The Barron's.
"Так, ймовірно, я його побачу", – сказав американський президент.
На запитання, що він скаже Зеленському, з яким у нього виникла серйозна сварка в Овальному кабінеті в лютому, Трамп відповів: "Я скажу: "Як справи?" Він у скрутному становищі, йому взагалі не слід було там бути".
Британський телеканал Sky News із посиланням на співрозмовника у Білому домі пише, що зустріч дійсно відбудеться під час саміту НАТО в Гаазі. Раніше Зеленський в інтерв'ю медіа заявив, що розраховує на перемовини з американським президентом. Він стверджував, що українська й американська команди працюють над організаційними деталями та часом зустрічі.
Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися на похороні папи римського Франциска у квітні.
Раніше цього самого дня керівник Офісу президента Андрій Єрмак після розмови з державним секретарем США та виконувачем обовʼязків радника з нацбезпеки Марко Рубіо заявив, що готується зустріч Зеленського з Трампом. Очільник ОП не уточнив, коли саме вона відбудеться.
- Попередня зустріч Зеленського та Трампа могла відбутися під час саміту G7 у середині червня, проте президент Штатів передчасно залишив захід через загострення ситуації на Близькому Сході.
- 19 червня FT писала, що рішення Трампа залишити саміт G7 у перший же день частково було пов'язано з його роздратуванням Макроном і відсутністю інтересу бачитися із Зеленським.