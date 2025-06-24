Готується зустріч Зеленського і Трампа – Єрмак і Рубіо обговорили деталі

Чиновники говорили про структуру зустрічі, порядок денний та ключові питання для обговорення

Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Ватикані 26 квітня 2025 року (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Готується зустріч між керівниками України та Сполучених Штатів Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак після розмови з державним секретарем США та виконувачем обовʼязків радника з нацбезпеки Марко Рубіо.

"Обговорили підготовку до майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення", – розповів Єрмак.

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За його словами, Штати підтвердили "незмінну підтримку питання припинення вогню". Україна погодилась на американську пропозицію ще у березні, але Росія постійно відмовляється від безумовного перемир'я.

Окремо посадовці обговорили гуманітарний процес, обміни полоненими, повернення викрадених окупантами дітей.

Глава ОП зазначив державному секретарю, що в останньому питанні поки що немає прогресу – і потрібна допомога з боку Вашингтону.

"Обміни полоненими та цивільними наразі є ключовим досягненням зустрічей з росіянами у Стамбулі. Але цього недостатньо і це не впливає на завершення війни. росія продовжує зривати мирний процес. Домовилися продовжувати конструктивну роботу", – додав український чиновник.

Також Єрмак повідомив Рубіо, що Україна підтримує зусилля Штатів щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході, а також Київ підтримує підхід до мирного врегулювання "мир через силу".

Попередня зустріч Зеленського та Трампа могла відбутися під час саміту G7 у середині червня, проте президент Штатів передчасно залишив захід.

Сам американський керівник заявляв, що це було пов'язано з ситуацією на Близькому Сході. Проте джерела видання FT стверджували, що частково це рішення було продиктовано ставленням пов'язано з його роздратуванням керівником Франції Макроном і відсутністю інтересу бачитися з Зеленським – і після цього НАТО скоротило майбутній саміт у Гаазі, аби ця ситуація не повторилася.