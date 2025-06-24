Готовится встреча Зеленского и Трампа – Ермак и Рубио обсудили детали

Чиновники говорили о структуре встречи, повестке дня и ключевых вопросах для обсуждения

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Ватикане 26 апреля 2025 (Иллюстративное фото: Офис президента)

Готовится встреча между руководителями Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак после разговора с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по нацбезопасности Марко Рубио.

"Обсудили подготовку к предстоящей встрече президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Уделили внимание вопросам структуры встречи, повестки дня и ключевым вопросам для обсуждения", – рассказал Ермак.

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По его словам, Штаты подтвердили "неизменную поддержку вопросу прекращения огня". Украина согласилась на американское предложение еще в марте, но Россия постоянно отказывается от безусловного перемирия.

Отдельно чиновники обсудили гуманитарный процесс, обмены пленными, возвращение похищенных оккупантами детей.

Глава ОП отметил государственному секретарю, что в последнем вопросе пока нет прогресса – и нужна помощь со стороны Вашингтона.

"Обмены пленными и гражданскими сейчас являются ключевым достижением встреч с россиянами в Стамбуле. Но этого недостаточно и это не влияет на завершение войны. Россия продолжает срывать мирный процесс. Договорились продолжать конструктивную работу", – добавил украинский чиновник.

Также Ермак сообщил Рубио, что Украина поддерживает усилия Штатов по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также Киев поддерживает подход к мирному урегулированию "мир через силу".

Предыдущая встреча Зеленского и Трампа могла состояться на саммите G7 в середине июня, однако президент Штатов преждевременно покинул мероприятие.

Сам американский руководитель заявлял, что это связано с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако источники издания FT утверждали, что частично это решение было продиктовано отношением, связанным с его раздражением руководителем Франции Макроном и отсутствием интереса видеться с Зеленским – и после этого НАТО сократило предстоящий саммит в Гааге, чтобы эта ситуация не повторилась.