Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Зеленским на саммите НАТО

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

На полях саммита НАТО, вероятно, состоится встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. О возможной встрече рассказал сам Трамп журналистам на борту Air Force One, передает The Barron's.

"Да, вероятно, я его увижу", – сказал американский президент.

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На вопрос, что он скажет Зеленскому, с которым у него возникла серьезная ссора в Овальном кабинете в феврале, Трамп ответил: "Я скажу: "Как дела?" Он в затруднительном положении, ему вообще не следовало там быть".

Британский телеканал Sky News со ссылкой на собеседника в Белом доме пишет, что встреча действительно состоится во время саммита НАТО в Гааге. Ранее Зеленский в интервью медиа заявил, что рассчитывает на переговоры с американским президентом. Он утверждал, что украинская и американская команды работают над организационными деталями и временем встречи.

Последний раз Зеленский и Трамп встречались на похоронах папы римского Франциска в апреле.

Ранее в этот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак после разговора с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по нацбезопасности Марко Рубио заявил, что готовится встреча Зеленского с Трампом. Глава ОП не уточнил, когда именно она состоится.