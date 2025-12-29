Трамп подтвердил сильные гарантии безопасности для Украины. Их проголосует Конгресс – Зеленский
Конгресс США проголосует за "сильные гарантии безопасности" для Украины – американский президент Дональд Трамп их подтвердил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после переговоров.
"Все детали, которые мы до этого разрабатывали: наши технические группы, переговорные – относительно деталей гарантий безопасности, – он их подтвердил и подтвердил, что они будут проголосованы в Конгрессе США. Это очень сильная договоренность", – подчеркнул он.
Также на переговорах с Трампом обсудили экономический пакет поддержки Украины по восстановлению после окончания полномасштабной войны. Речь идет о заходе американского бизнеса, специальных условиях для развития и восстановления Украины и разработке соглашения о свободной торговле со Штатами.
Зеленский отметил, что американский лидер это также подтвердил.
- Президент сообщил, что предложил Трампу предоставить Украине гарантии на 30–50 лет вместо 15. Трамп ответил, что подумает.
- В свою очередь президент США заверил Зеленского, что проговорил с Путиным все 20 пунктов мирного плана. Российский диктатор ответил, что якобы готов для мирного урегулирования.
- По словам Зеленского, после переговоров в США остаются нерешенными два пункта из 20: функционирование ЗАЭС и контроль над территориями.
