Трамп подтвердил сильные гарантии безопасности для Украины. Их проголосует Конгресс – Зеленский

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Конгресс США проголосует за "сильные гарантии безопасности" для Украины – американский президент Дональд Трамп их подтвердил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после переговоров.

"Все детали, которые мы до этого разрабатывали: наши технические группы, переговорные – относительно деталей гарантий безопасности, – он их подтвердил и подтвердил, что они будут проголосованы в Конгрессе США. Это очень сильная договоренность", – подчеркнул он.

Также на переговорах с Трампом обсудили экономический пакет поддержки Украины по восстановлению после окончания полномасштабной войны. Речь идет о заходе американского бизнеса, специальных условиях для развития и восстановления Украины и разработке соглашения о свободной торговле со Штатами.

Зеленский отметил, что американский лидер это также подтвердил.