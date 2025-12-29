"Чергова брехня". Зеленський спростував заяву Лаврова про нібито атаку на резиденцію Путіна

Президент вважає, що росіяни можуть завдати ударів по Києву, зокрема по державних будівлях

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про нібито атаку БпЛА на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Новгородській області. Про це стало відомо під час спілкування глави держави із журналістами у чаті Офісу президента.

"Чергова брехня Російської Федерації. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з президентом США Дональдом Трампом. І зрозуміло, що для "русских", якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал", – сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни не хочуть завершувати війну, а зроблять це лише через тиск на них.

"Зараз вони своєю заявою, що була атакована якась резиденція, просто готують, впевнений я, готують ґрунт для того, щоб завдати ударів, напевно, по столиці, напевно, по державних будівлях", – сказав президент.

Він згадав, що у вересні росіяни вже били ракетою по будівлі уряду. Зеленський закликав "бути зараз всім уважними, всім абсолютно".

"Тим більше, що ця людина – якщо можна казати й називати це людиною – сказала про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі, тобто погрожують", – констатував президент.

Він вважає, що команді Трампа та європейцям "треба включитися і відповідну провести роботу з людьми, про яких ще вчора говорили, що вони дуже хочуть закінчити війну".

Раніше цього самого дня Лавров заявив, що в ніч проти 29 грудня Україна нібито намагалася атакувати резиденцію Путіна в Новгородській області. Глава МЗС держави-агресора сказав, що нібито був 91 ударний дрон. Він запевнив, що всі БпЛА знешкодили.

ДОПОВНЕНО О 18:10. Згодом Зеленський у соціальних мережах написав, що прозвучали дуже небезпечні заяви з Росії, які очевидно направлені на зрив усіх досягнень роботи з командою Трампа.

"Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни", – додав президент.

Він назвав це типовою брехливою тактикою росіян, які вже били по будівлі Кабміну.

"Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє. Важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб росіяни не зірвали рух до миру", – резюмував глава держави.

ДОПОВНЕНО О 18:29. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що російські маніпуляції щодо нібито "спроби атаки на резиденцію Путіна" сфабриковані лише з однією метою: створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу.

Глава дипломатії зазначив, що це звичайна російська тактика: звинуватити іншу сторону в тому, що робиш або плануєш сам.

"По-перше, цього року Росія вже завдала удару по будівлі українського уряду. По-друге, Україна завдає ударів лише по законних військових цілях на російській території - у відповідь на російські удари по Україні. По-третє, Росія є агресором, а Україна є країною, яка зазнала нападу і захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Не можна ставити знак рівності між агресором і країною, яка захищається", - констатував міністр.

Він закликав світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу.

Сибіга наголосив, що Україна залишається відданою мирним зусиллям на чолі зі США за участі європейських партнерів.