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РФ продолжает скрытую мобилизацию, перебрасывает к границе живую силу из Бурятии – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 19:05
РФ продолжает скрытую мобилизацию, перебрасывает к границе живую силу из Бурятии – Генштаб - Фото
Уничтоженные в Украине россиские оккупанты (фото - Генштаб ВСУ)

В России продолжается скрытая мобилизация, чтобы восполнить потери оккупационных войск в Украине. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Также захватчики "проводят работу" по привлечению в ряды своей армии людей с временно занятой территории Украины.

"Для усиления группировок враг формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии ВВО ВС РФ (Улан-Удэ) и активно использует военно-транспортную авиацию для перебрасывания живой силы и материально-технических средств в приграничные с Украиной районы", – добавили в Генштабе.

Наибольшая активность врага по-прежнему сосредотачивается на востоке, добавили там.

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Помимо этого, действия оккупантов на 18:00:

→ В Черниговской области обстреляны поселки Семеновка, Блешня и Горск.

→ Ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.

→ На Слобожанском направлении россияне воюют за удержание еще занятых ими земель.

→ Чтобы не допустить выход ВСУ на границу, оккупанты наносили авиаудары и обстреливали из артиллерии районы Черноглазовки, Прудянки, Дементиевки и Терновой.

→ Целый день россияне обстреливали из артиллерии районы Большой Камышевахи и Довгенького в Харьковской области.

→ Враг продолжает готовиться к возобновлению наступления на Славянском и на Лиманском направлениях.

→ Всем, включая авиацию, противник бил по позициям сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения в Донецкой области.

→ Наносил авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Врубовки (Луганская область), Бахмута (Донецкая) и Времовки.

→ При поддержке авиации и артиллерии россияне штурмовали в районах Липово, Васильевки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области, но безуспешно.

→ Нанесли авиаудар по Никольскому Волновахского района Донецкой области.

→ Обстреляна гражданская инфраструктура в районах Ольговского, Затишья, Гуляй-Поля, Орехова, Новоданиловки и Каменского в Запорожской области.

→ На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили: там они сосредотачивали основные усилия на содержании занятых рубежей, разведке и оборудовании позиций.

→ Оккупанты "национализируют" компании-провайдеры телекоммуникационных услуг на захваченных территориях.

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Евгений Пилипенко
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