РФ продолжает скрытую мобилизацию, перебрасывает к границе живую силу из Бурятии – Генштаб
В России продолжается скрытая мобилизация, чтобы восполнить потери оккупационных войск в Украине. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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Также захватчики "проводят работу" по привлечению в ряды своей армии людей с временно занятой территории Украины.
"Для усиления группировок враг формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии ВВО ВС РФ (Улан-Удэ) и активно использует военно-транспортную авиацию для перебрасывания живой силы и материально-технических средств в приграничные с Украиной районы", – добавили в Генштабе.
Наибольшая активность врага по-прежнему сосредотачивается на востоке, добавили там.
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Помимо этого, действия оккупантов на 18:00:
→ В Черниговской области обстреляны поселки Семеновка, Блешня и Горск.
→ Ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.
→ На Слобожанском направлении россияне воюют за удержание еще занятых ими земель.
→ Чтобы не допустить выход ВСУ на границу, оккупанты наносили авиаудары и обстреливали из артиллерии районы Черноглазовки, Прудянки, Дементиевки и Терновой.
→ Целый день россияне обстреливали из артиллерии районы Большой Камышевахи и Довгенького в Харьковской области.
→ Враг продолжает готовиться к возобновлению наступления на Славянском и на Лиманском направлениях.
→ Всем, включая авиацию, противник бил по позициям сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения в Донецкой области.
→ Наносил авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Врубовки (Луганская область), Бахмута (Донецкая) и Времовки.
→ При поддержке авиации и артиллерии россияне штурмовали в районах Липово, Васильевки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области, но безуспешно.
→ Нанесли авиаудар по Никольскому Волновахского района Донецкой области.
→ Обстреляна гражданская инфраструктура в районах Ольговского, Затишья, Гуляй-Поля, Орехова, Новоданиловки и Каменского в Запорожской области.
→ На Южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили: там они сосредотачивали основные усилия на содержании занятых рубежей, разведке и оборудовании позиций.
→ Оккупанты "национализируют" компании-провайдеры телекоммуникационных услуг на захваченных территориях.
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