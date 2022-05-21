Россия второй раз за 8 лет разрушила мост между Северодонецком и Лисичанском: фото и видео

Сегодня, 21 мая, оккупационная армия России разрушила автомобильный мост между городами-спутниками Северодонецком и Лисичанском. Об этом сообщил в Тelegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Он напомнил, что разрушение моста произошло второй раз: в июле 2014 года при освобождении Лисичанска от гибридной армии РФ боевики, отступая, взорвали пролет моста.

"С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась", – написал Гайдай.

По его словам, соединение между городами все еще существует.

Информационные войска страны-оккупанта РФ показали, как захватчики разрушают мост:

Утром 21 мая Генштаб сообщил, что Россия продолжает наступательную операцию в Луганской области, но после неудачных штурмовых действий и потерь частично отступила в районе Северодонецка.

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Евгений Пилипенко

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