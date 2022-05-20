На Донбассе продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты пытаются усилить давление. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 18 мая.

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"Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться в освобождении Харьковской области. Но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение", – сказал Зеленский.

Президент рассказал о бомбардировке Северодонецка, ударах оккупантов по Десне и другим городам Украины.

"Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка... Там только за один день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – это не просто боевые действия во время войны.

Российские удары по Черниговской области, в том числе страшный удар по Десне, там идет разбор завалов, много погибших; постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины, полностью разрушенный Донбасс – все это не имеет и не может иметь никакого военного объяснения для России", – сказал Зеленский.

"Это сознательная и преступная попытка убить наибольшее количество украинцев. Разрушить больше жилых домов, социальных объектов, предприятий. Это то, что получит квалификацию геноцида украинского народа и за что оккупанты точно предстанут перед правосудием", – заявил Зеленский.

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Наталия Медведева

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