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Зеленский: Мы победим, но надо помнить, что цена победы – десятки тысяч жизней

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19.05.2022, 21:46
Зеленский: Мы победим, но надо помнить, что цена победы – десятки тысяч жизней - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в победе Украины в войне, которую ведет против нее Россия, но призвал помнить, что цена этой победы – "десятки тысяч жизней". Об этом он сказал в своем обращении к украинским студентам.

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Зеленский отметил, что эта война – война за независимость.

"Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая, как мы получили независимость в 1991 году. Или даже на сотни лет, учитывая предыдущую историю нашего великого государства", – сказал он.

"Я не сомневаюсь, что мы завоюем независимость. И это будет в нашей истории так же, как у других стран, боровшихся за независимость и победивших. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и будущего. Но мы должны помнить сейчас и всегда, что цена всего этого – десятки тысяч жизней. Жизни всех, кто был убит врагом", – сказал президент.

Он отметил, что это цена за независимость, за возможность выбирать, как жить и в какой Украине.

"Стоит ли это того? Я очень надеюсь услышать ответ на этот вопрос", – сказал Зеленский, обращаясь к студентам.

  • 16 апреля Зеленский заявил, что на войне с Россией погибли 2500-3000 украинских военных, более 10 000 получили ранения. Ни до, ни после этого Украина не обнародовала общие данные о своих потерях в войне.
  • 11 мая в Нацгвардии сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России при выполнении задач погиб 501 боец НГУ.

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Владимир Зеленский война
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