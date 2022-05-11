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Озвучены потери Нацгвардии за время полномасштабной войны: погиб 501 военнослужащий

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 17:27
Озвучены потери Нацгвардии за время полномасштабной войны: погиб 501 военнослужащий - Фото
Алексей Надточий

С начала полномасштабного вторжения России при выполнении задач погиб 501 боец Нацгвардии. Об этом в ходе брифинга 11 мая сообщил начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий.

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"К сожалению, во время выполнения задач в этот период потери личного состава Национальной гвардии составляют санитарными 1687 военнослужащих, безвозвратными – 501 военнослужащий", – сообщил Надточий.

Власти и Генштаб не озвучивают общие потери украинских сил, пока продолжается война России против Украины, однако несколько раз президент Владимир Зеленский называл приблизительные цифры. На 12 марта потери составляли около 1300 солдат. Потери оккупантов на тот момент составляли более 12 000 человек.

15 апреля в интервью CNN Зеленский сказал, что погибло 2500-3000 украинских военных, более 10 000 получили ранения.

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Оксана Житнюк
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нацгвардия потери
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