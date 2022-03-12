В войне с Россией погибли 1300 украинских военных – Зеленский

В войне с Россией погибли около 1300 украинских военных. Об этом на пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил президент Владимир Зеленский.

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"Гибнут люди. И мы не радуемся тому, что у нас погибло военных где-то 1300 сегодня, а у России больше 12 000. Один к десяти... Это не мое видение мира", – сказал Зеленский.

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Валерия Кондратова

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