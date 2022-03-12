UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В войне с Россией погибли 1300 украинских военных – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 16:42
В войне с Россией погибли 1300 украинских военных – Зеленский - Фото
Президент Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

В войне с Россией погибли около 1300 украинских военных. Об этом на пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Гибнут люди. И мы не радуемся тому, что у нас погибло военных где-то 1300 сегодня, а у России больше 12 000. Один к десяти... Это не мое видение мира", – сказал Зеленский.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война с россией потери всу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 