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На войне погибли до 3000 украинских солдат. Потери РФ – в разы больше – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 01:13
На войне погибли до 3000 украинских солдат. Потери РФ – в разы больше – Зеленский - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

На войне с Россией погибли 2 500-3 000 украинских военных, больше 10 000 получили ранения, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

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В последний раз украинские власти называли потери месяц назад – на 12 марта они составляли около 1 300 солдат.

Потери России – в несколько раз больше. По данным Генерального штаба, за 50 дней войны было убито 20 000 оккупантов, но эти данные пока не учитывают потери России на крейсере "Москва".

На борту корабля могло находиться около 500 моряков, и неизвестно, сколько из них смогли спастись, после того как он был подбит украинскими ракетами.

Число жертв среди гражданского населения Зеленский затруднился назвать.

"О мирных жителях очень сложно говорить, потому что юг нашей страны, где находятся наши города и городки, заблокирован – Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток, Волноваха восточнее. Мы просто не знаем, сколько людей погибло в той зоне, которая заблокирована", – сказал Зеленский.

  • Несколько дней назад Зеленский сказал, что только в осажденном Мариуполе погибли "десятки тысяч" мирных жителей. По оценке Донецкой обладминистрации, речь идет о 22 000 человек.
Андрей Водяный
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Владимир Зеленский война с россией потери всу
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