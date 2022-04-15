Украинские силы округлили потери россиян: за 50 дней войны ликвидировано 20 000 оккупантов

За 50 дней войны против Украины российские войска потеряли 756 танков, 163 самолета, 144 вертолета, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 20 000, сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 15 апреля ориентировочно составили:

→ личного состава – около 20 000 человек (+100 за сутки);

→ танков – 756 (+3);

→ боевых бронированных машин – 1976 (+8);

→ артиллерийских систем – 366;

→ РСЗО – 122 (+7);

→ средств ПВО – 66 (+2);

→ самолетов – 163 (+3);

→ вертолетов – 144;

→ автомобильной техники – 1443 (+6);

→ кораблей/катеров – 8 (+1);

→ цистерн с ГСМ – 76;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 (+1);

→ специальной техники – ​​25;

→ пусковых установок ОТРК – 4.

В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Оксана Житнюк

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