Украинские силы округлили потери россиян: за 50 дней войны ликвидировано 20 000 оккупантов
За 50 дней войны против Украины российские войска потеряли 756 танков, 163 самолета, 144 вертолета, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 20 000, сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 15 апреля ориентировочно составили:
→ личного состава – около 20 000 человек (+100 за сутки);
→ танков – 756 (+3);
→ боевых бронированных машин – 1976 (+8);
→ артиллерийских систем – 366;
→ РСЗО – 122 (+7);
→ средств ПВО – 66 (+2);
→ самолетов – 163 (+3);
→ вертолетов – 144;
→ автомобильной техники – 1443 (+6);
→ кораблей/катеров – 8 (+1);
→ цистерн с ГСМ – 76;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 (+1);
→ специальной техники – 25;
→ пусковых установок ОТРК – 4.
В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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