59 отдельная мотопехотная бригада уничтожили артиллерийскую батарею армии РФ. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

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Военные не уточняют, где было снято видео. На кадрах видны попадания по нескольким единицам техники россиян, некоторые военные пытаются сбежать. Примерно с 00:25 можно посмотреть, как зрелищно взрывается боекомплект вражеской артиллерии.

"ВСУ продолжают уверенно опускать "вторую в мире армию" на более низкие строчки рейтинга. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка также активно минусует вражеские подразделения. На нашем счету еще одна уничтоженная артиллерийская батарея россиян", – подписали видео на странице бригады.

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Марк Сировой

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