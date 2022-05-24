На Лиманском и Изюмском направлениях ударная авиация уничтожила 30 бронемашин – ВС ВСУ

23 мая на Лиманском и Изюмском направлениях ударная авиация уничтожила 30 боевых бронированных машин. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, российская армия несколько наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, но фактически не входит в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной.

За сутки уничтожено/поражено семь воздушных целей российских оккупантов: истребитель ВС ВСУ сбил крылатую ракету, а ПВО Сухопутных войск – шесть беспилотных летательных аппаратов: пять "Орлан-10" и один типа "Гранат".

На Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация уничтожила до 30-ти боевых бронированных машин вместе с живой силой врага.

Читайте также: Оккупанты создают в Херсонской и Запорожской областях "комендатуры" — Генштаб ВСУ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.