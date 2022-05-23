Оккупанты создают в Херсонской и Запорожской областях "комендатуры" — Генштаб ВСУ

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские захватчики создали 19 так называемых комендатур. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций Сил обороны, развернутых в непосредственной близости к границе Украины в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи. Обстреливают украинские войска с целью недопущения их дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.

При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Терновая, успеха не имел.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богородичное и обстреливал из артиллерии населенные пункты Гусаровка, Чеполь, Долина и Святогорск. Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок.

На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону украинских войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия сосредотачиваются на Бахмутском направлении.

На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении Луганска провел разведку боем, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск с целью сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе населенного пункта Посад-Покровское.

Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины. Так, по информации Генштаба, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали 19 так называемых комендатур.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

По информации Генштаба, с целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно оккупированного Крыма противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность атак на позиции Сил обороны Украины.

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Вадим Ребрина

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