UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты создают в Херсонской и Запорожской областях "комендатуры" — Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 19:22
Оккупанты создают в Херсонской и Запорожской областях
Оккупанты в Херсонской области (Фото из Facebook Людмилы Денисовой)

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские захватчики создали 19 так называемых комендатур. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций Сил обороны, развернутых в непосредственной близости к границе Украины в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи. Обстреливают украинские войска с целью недопущения их дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.

При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Терновая, успеха не имел.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богородичное и обстреливал из артиллерии населенные пункты Гусаровка, Чеполь, Долина и Святогорск. Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок.

На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону украинских войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия сосредотачиваются на Бахмутском направлении.

На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении Луганска провел разведку боем, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск с целью сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе населенного пункта Посад-Покровское.

Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины. Так, по информации Генштаба, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали 19 так называемых комендатур.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

По информации Генштаба, с целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно оккупированного Крыма противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность атак на позиции Сил обороны Украины.

Читайте также: Подоляк: никто не осуждает украинцев, работающих под временной оккупацией

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ сводка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 