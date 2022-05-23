Подоляк: никто не осуждает украинцев, работающих под временной оккупацией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никто не может осуждать украинцев, остающихся на временно оккупированных территориях.

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"Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работу: медиков, коммунальщиков и т.д." – написал Подоляк в Twitter.

Однако такая позиция не относится к коллаборантам.

"Но не к коллаборантам у власти – им не будет пощады. Украина освободит своих граждан. Скоро", – заверил советник главы ОП.

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Роман Брыль

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