Подоляк: никто не осуждает украинцев, работающих под временной оккупацией
23.05.2022, 19:11
Михаил Подоляк (скриншот видео ОП)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никто не может осуждать украинцев, остающихся на временно оккупированных территориях.
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"Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работу: медиков, коммунальщиков и т.д." – написал Подоляк в Twitter.
Однако такая позиция не относится к коллаборантам.
"Но не к коллаборантам у власти – им не будет пощады. Украина освободит своих граждан. Скоро", – заверил советник главы ОП.
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