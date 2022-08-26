Россия потеряла до 80 000 человек в Украине. Это сподвигло Путина увеличить армию — NYT
Оккупанты потеряли до 80 000 человек убитыми и раненными на войне против Украины, что сподвигло российского диктатора Владимира Путина увеличить численность армии. Об этом идет речь в материале газеты The New York Times.
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Американские официальные лица заявили, что решение Путина об увеличении численность армии России на 137 000 человек свидетельствуют о том, насколько острыми являются проблемы оккупантов на войне против Украины.
С момента начала большой войны россияне потеряли до 80 000 человек, включая убитых и раненных. Эти потери и отсутствие продвижения на фронте заставили некоторых аналитиков охарактеризовать указ Путина об увеличении армии как сигнал о том, что после шести месяцев войны диктатор не собирается отступать.
"Это не тот шаг, который вы делаете, когда ожидаете быстрого окончания своей войны. Это то, что вы делаете, когда составляете какой-то план затяжного конфликта", — сказал Дара Массикот, старший исследователь политики в RAND Corporation.
- 25 августа Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года до 2,04 млн человек. Минобороны троллит указ Путина об увеличении армии: Придется купить 2 млн мешков для трупов.
- В июне 2022 года сообщалось, что союзница российских оккупантов Беларусь планирует увеличение численности вооруженных сил до 80 000 человек.
- Путин вряд ли объявит в России всеобщую мобилизацию, а увеличение численности армии не поможет ему кардинально изменить ситуацию на фронте, констатировали аналитики ISW.
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