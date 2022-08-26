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Россия потеряла до 80 000 человек в Украине. Это сподвигло Путина увеличить армию — NYT

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 08:25
Россия потеряла до 80 000 человек в Украине. Это сподвигло Путина увеличить армию — NYT - Фото
Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: EPA)

Оккупанты потеряли до 80 000 человек убитыми и раненными на войне против Украины, что сподвигло российского диктатора Владимира Путина увеличить численность армии. Об этом идет речь в материале газеты The New York Times.

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Американские официальные лица заявили, что решение Путина об увеличении численность армии России на 137 000 человек свидетельствуют о том, насколько острыми являются проблемы оккупантов на войне против Украины.

С момента начала большой войны россияне потеряли до 80 000 человек, включая убитых и раненных. Эти потери и отсутствие продвижения на фронте заставили некоторых аналитиков охарактеризовать указ Путина об увеличении армии как сигнал о том, что после шести месяцев войны диктатор не собирается отступать. 

"Это не тот шаг, который вы делаете, когда ожидаете быстрого окончания своей войны. Это то, что вы делаете, когда составляете какой-то план затяжного конфликта", — сказал Дара Массикот, старший исследователь политики в RAND Corporation. 

Читайте также: Зачем Путин увеличивает армию: поводы и ожидания от Запада от аналитика команды Резникова 

Дмитрий Гриниченко
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армия России война владимир путин потери России
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