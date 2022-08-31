Россияне планируют оборонять Крым призывниками из Москвы и Санкт-Петербурга — разведка
Россияне планируют укрепить оборону временно оккупированного Крыма призывниками из Московской и Ленинградской областей. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики заявляют, что военкоматы Московской и Ленинградской областей, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, получили указания о массовом призыве на службу местных жителей.
Призванными во время скрытой мобилизации москвичами и петербуржцами будут комплектовать военные части, дислоцированные во временно оккупированном Крыму.
Также для доукомплектования военных частей в Крыму командующий Южного военного округа Александр Дворников, которого называют "сирийским мясником", приказал отправить в Крым 1200 российских срочников.
Поскольку в Крыму пока нет активных боевых действий, военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии денег и нежелании выплачивать надбавки, которые предусматривает российское законодательство.
Срочники будут получать зарплату в около 5000 рублей, что эквивалентно $82. В случае их гибели во время боевых действий семьи не получат компенсации, так как Россия отрицает участие срочников в войне против Украины.
- Британская разведка сообщала, что Россия создала третий армейский корпус для войны против Украины, который базируется в Нижегородской области, однако он вряд ли окажет решающее воздействие на ход боевых действий.
- На войне против Украины воюют порядка 160 000 российских оккупантов, а в Москве намерены призвать еще 90 000 человек.
- Генштаб сообщал, что российские оккупанты перебрасывают недавно сформированный третий армейский корпус на временно оккупированные территории Харьковской и Запорожской областей.
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