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ГУР: "Искандеры" и "Калибры" у россиян исчерпываются, высокоточные ракеты – на пределе

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 10:14
ГУР:
Вадим Скибицкий (скриншот)

Армия страны-оккупанта России потратила на удары по Украине по меньшей мере 55% запасов ракет, которые были у нее до начала тотальной войны, а гиперзвуковых "Кинжалов" у них около 30-40 штук. Об этом РБК-Украина сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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Он отметил, что "Кинжалы" не успели пустить в массовое производство. Их россияне используют "для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров, в том числе для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение".

По данным разведки, особенно сложная ситуация у россиян с "Искандерами", которых осталось примерно 20% от того, что было, "а может и меньше".

Также сложная ситуация у оккупантов и с "Калибрами", отметил Скибицкий: "Это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико, потому они и используют С-300 в наземном варианте и X-22. Но эти запасы исчерпываются".

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"Высокоточное оружие у них уже на пределе. По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам", – уточнил представитель ГУР.

Из-за стесненности в ракетных средствах враг будет использовать другие средства поражения, прогнозирует Скибицкий: "Они сейчас активно используют РСЗО "Ураган", "Смерч" – это то, что позволяет осуществлять обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 км".

"Противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и оказывать психологическое давление на население. Они понимают: если не будет тепла, то настроения будут совсем другими", – предостерег он.

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Евгений Пилипенко
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