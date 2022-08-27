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Антоновский мост в Херсоне после удара 26 августа – спутниковое фото

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 09:04
Антоновский мост в Херсоне после удара 26 августа – спутниковое фото - Фото
Антоновский мост (скриншот)

В сети появился новый спутниковый снимок повреждений на автомобильном Антоновском мосту под Херсоном, который днем 26 августа был снова атакован ракетами. Фото выложил у себя в Twitter швейцарский OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт, отслеживающий события в Украине "из космоса".

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По информации, доступной в легенде фото от компании Planet Labs, оно сделано 26 августа в 15:00, то есть уже спустя час с небольшим после взрывов.

Как и ожидалось, секция моста с его южной стороны по-прежнему цела – для разрушения таких конструкций нужно больше, чем попадание ракет того же M142 (HIMARS), но повреждения полотна видны.

Нажмите на фото ниже, чтобы открыть их в полном размере:

Мост 21 августа

Мост 26 августа

Причал понтонной переправы рядом с мостом цел. На мосту не видно транспорта.

Антоновский мост в Херсоне после удара 26 августа – спутниковое фото

Также появилось видео последствий удара 26 августа по мосту в оккупированной Новой Каховке – это ролик 18+.

  • ВСУ планомерно выводят из строя мосты через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки армии России на правобережье.
  • 25 августа ВСУ "откорректировали" Антоновский мост – его не решаются ни использовать, ни ремонтировать, утверждают в ОК "Юг".
  • 26 августа военные сообщили, что ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста под Херсоном.

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Евгений Пилипенко
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ракетный удар Херсон космос оккупация спутниковое фото разрушения Антоновский мост
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