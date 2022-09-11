Россия ударила ракетами по Вознесенску, есть раненые
11.09.2022, 12:33
Фото: Википедия
Россияне утром в воскресенье, 11 сентября, ударили ракетами по Вознесенску в Николаевской области. Об этом сообщила председатель областного совета Анна Замазеевва.
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"Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие. По состоянию на данный момент есть минимум двое раненых", – говорится в ее Facebook.
Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким в утренней сводке сообщил, что около 2 ночи в Прибужанской громаде (пригород Вознесенска) удалось сбить две российские ракеты. Они упали на открытой местности, поэтому никто не пострадал.
- В ночь на 11 сентября Россия также сильно обстреляла Николаев, Днепр и Никополь, а также Краматорск и Покровск.
- Утром в воскресенье удалось сбить одну ракету возле Умани, а также в Днепропетровской области.
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