Россия ударила ракетами по Вознесенску, есть раненые

Россияне утром в воскресенье, 11 сентября, ударили ракетами по Вознесенску в Николаевской области. Об этом сообщила председатель областного совета Анна Замазеевва.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие. По состоянию на данный момент есть минимум двое раненых", – говорится в ее Facebook.

Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким в утренней сводке сообщил, что около 2 ночи в Прибужанской громаде (пригород Вознесенска) удалось сбить две российские ракеты. Они упали на открытой местности, поэтому никто не пострадал.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.