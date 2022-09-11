Около Умани сработала ПВО, обломки сбитого объекта упали на дом
11.09.2022, 10:43
Иллюстративное фото: Запорожская ОГА
Утром в воскресенье, 11 сентября, возле Умани сработали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец.
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В результате падения обломков сбитого ПВО объекта был поврежден частный дом, люди не ранены.
"Во время утренней воздушной тревоги на Уманщине сработала ПВО. Обломками сбитого объекта повреждено частное домовладение. К счастью, люди не пострадали", – заявил Табурец.
Воздушная тревога в Черкасской области в воскресенье объявлялась уже трижды: около 4 утра, около 6 утра и около 10:30.
- В ночь на 11 сентября Россия также сильно обстреляла Николаев, Днепр и Никополь, а также Краматорск и Покровск.
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