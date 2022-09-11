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Около Умани сработала ПВО, обломки сбитого объекта упали на дом

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 10:43
Около Умани сработала ПВО, обломки сбитого объекта упали на дом - Фото
Иллюстративное фото: Запорожская ОГА

Утром в воскресенье, 11 сентября, возле Умани сработали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец.

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В результате падения обломков сбитого ПВО объекта был поврежден частный дом, люди не ранены.

"Во время утренней воздушной тревоги на Уманщине сработала ПВО. Обломками сбитого объекта повреждено частное домовладение. К счастью, люди не пострадали", – заявил Табурец.

Воздушная тревога в Черкасской области в воскресенье объявлялась уже трижды: около 4 утра, около 6 утра и около 10:30.

Андрій Водяний
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война пво черкасская область умань
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