Россияне только за сутки потеряли свыше 30 артиллерийских систем: инфографика потерь врага

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 7 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 61 680 военнослужащих. Только за прошлые сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны вывели из строя 31 артсистему, 17 танков и 20 беспилотников оперативно-тактического уровня, говорится в сводке.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 6 октября включительно:

личного состава — около 61 680 человек (+350 за прошедшие сутки);

танков — 2466 единиц (+17);

боевых бронированных машин — 5093 (+29);

артиллерийских систем — 1455 (+31);

РСЗО — 344 (-);

средств ПВО — 177 (-);

самолетов — 266 (-);

вертолетов — 233 (+1);

автотехники и автоцистерн — 3862 (+8);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1067 (+20);

спецтехники — ​​135 (+1);

крылатых ракет — 246 (-).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

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Євген Пилипенко

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