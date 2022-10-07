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Россияне только за сутки потеряли свыше 30 артиллерийских систем: инфографика потерь врага

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 10:30
Россияне только за сутки потеряли свыше 30 артиллерийских систем: инфографика потерь врага - Фото
Уничтоженый в Украине российский танк (фото - ЕРА)

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 7 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 61 680 военнослужащих. Только за прошлые сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны вывели из строя 31 артсистему, 17 танков и 20 беспилотников оперативно-тактического уровня, говорится в сводке.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 6 октября включительно:

личного состава — около 61 680 человек (+350 за прошедшие сутки);
танков — 2466 единиц (+17);
боевых бронированных машин — 5093 (+29);
артиллерийских систем — 1455 (+31);
РСЗО — 344 (-);
средств ПВО — 177 (-);
самолетов — 266 (-);
вертолетов — 233 (+1);
автотехники и автоцистерн — 3862 (+8);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1067 (+20);
спецтехники — ​​135 (+1);
крылатых ракет — 246 (-).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

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Євген Пилипенко
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война потери сводка генштаб 6 октября
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