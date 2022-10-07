Ракетный удар по Запорожью. Число погибших возросло до 11, достали еще восемь тел

Число погибших в результате ракетного удара армии России по домам в Запорожье возросло до 11. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

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Удар был нанесен 6 октября, утром 7 октября спасатели продолжают работать на месте прилета. Из-под завалов жилого дома достали тела восьмерых погибших, спасли шестерых человек – пять из них госпитализированы.

Всего в Запорожье спасли 21 человека, погибли 11.

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Марко Сировой

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