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Ракетный удар по Запорожью. Число погибших возросло до 11, достали еще восемь тел

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 08:11
Ракетный удар по Запорожью. Число погибших возросло до 11, достали еще восемь тел - Фото
Последствия удара РФ по Запорожью (фото - ГСЧС)

Число погибших в результате ракетного удара армии России по домам в Запорожье возросло до 11. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

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Удар был нанесен 6 октября, утром 7 октября спасатели продолжают работать на месте прилета. Из-под завалов жилого дома достали тела восьмерых погибших, спасли шестерых человек – пять из них госпитализированы.

Всего в Запорожье спасли 21 человека, погибли 11.

Ракетный удар по Запорожью. Число погибших возросло до 11, достали еще восемь тел

Ракетный удар по Запорожью. Число погибших возросло до 11, достали еще восемь тел

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Марко Сировой
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ракетный удар Запорожье ракеты армия рф войска россии
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