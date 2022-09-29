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Из-за соседства с РФ Украина должна стать военным государством, как Израиль – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 22:44
Из-за соседства с РФ Украина должна стать военным государством, как Израиль – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: Facebook Главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный считает, что Украина, учитывая соседство с РФ, должна стать военным государством – по аналогии с Израилем. Об этом он написал в Facebook после встречи с главным раввином Украины Моше Реувеном Азманом.

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"Получил благословение на победу и искренние слова поддержки в адрес Украины и ее вооруженных сил в сопротивлении российской агрессии. Наши народы знают, что такое борьба за выживание. А эта война – не что иное, как борьба украинского народа за свое существование", – написал Залужный.

Главком ВСУ подчеркнул, что нынешняя война показала, "кто на стороне добра, а кто является олицетворением зла", и Ребе Моше Реувен Азман "четко говорит, что сегодня именно Россия является фашистским государством".

"Считаю, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством", – заявил Залужный.

Главком ВСУ также обсудил с главным раввином Украины назначение военного капеллана иудея и обеспечения духовных потребностей украинских военнослужащих.

Из-за соседства с РФ Украина должна стать военным государством, как Израиль – Залужный
  • По данным ВВС, в Израиле готовятся обеспечить возможность российским евреям выехать из РФ, после того как Путин объявил о "частичной" мобилизации.
  • 28 сентября МИД Израиля заявил, что страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает результаты псевдореферендумов.

Читайте также: Залужный: Мы уничтожим всех, кто придет к нам с оружием – и мобилизованных, и остальных

Оксана Житнюк
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Израиль война Валерий Залужный военное государство
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