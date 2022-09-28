Израиль заявил о непризнании российских псевдореферендумов

Израиль поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает результаты организованных оккупантами псевдореферендумов во временно занятых ими областях. Специальное заявление об этом выпустил МИД Израиля.

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Уверенное осуждение действий Кремля официальным Иерусалимом необычно, поскольку Израиль долгое время пытался удержать как минимум "ровные" отношения с Россией, отмечает The Guardian.

Такая политика связана с тем, пишет издание, что Израиль рассчитывал на содействие России в операциях против сил Ирана в Сирии, и поэтому даже избегал официально отвечать на попытки Кремля закрыть через суд московский офис Еврейского агентства по репатриации "Сохнут".

Израиль также может быть недоволен военным сотрудничеством Ирана с Россией – в частности, приобретением Россией в Иране ударных беспилотников. 27 сентября сообщалось, что российские оккупанты запускали дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства для атак по Умани, когда туда съезжались паломники-хасиды.

Израиль по-прежнему заинтересован в репатриации евреев из России, на которую влияет и объявленная Кремлем мобилизация. По данным Newsru.co.il, c 21 по 28 сентября в Израиль въехал 5431 гражданин России, в число которых входят репатрианты и лица, имеющие право на репатриацию.

В то же время Управление регистрации населения Израиля сообщило изданию, что за этот период 120 российским гражданам на границе было отказано во въезде в Израиль.

25 сентября израильское издание Jerusalem Post отдало президенту Украины Владимиру Зеленскому первое место в списке 50 самых влиятельных евреев за 2022 год.

Сергій Бережний

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