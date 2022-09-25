Издание Jerusalem Post назвало Зеленского самым влиятельным евреем года
25.09.2022, 17:25
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Израильское издание Jerusalem Post отдало президенту Украины Владимиру Зеленскому первое место в списке 50 самых влиятельных евреев за 2022 год.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Его стойкость и отвага стали легендарными и принесли ему сравнение с Уинстоном Черчиллем... Военный лидер изменил мировой порядок так, как не наблюдалось со времен падения "железного занавеса" в конце 1980-х годов, настроив почти весь западный мир против России и ее могущественного президента Владимира Путина", – говорится в статье о Зеленском.
На втором месте премьер Израиля Яир Лапид. Биньямин Нетаньяху занял пятое место.
Читайте также: Зеленский объяснил "русским по-русски, что происходит": 300 000 повесток печатали заранее видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии