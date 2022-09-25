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Издание Jerusalem Post назвало Зеленского самым влиятельным евреем года

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 17:25
Издание Jerusalem Post назвало Зеленского самым влиятельным евреем года - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Израильское издание Jerusalem Post отдало президенту Украины Владимиру Зеленскому первое место в списке 50 самых влиятельных евреев за 2022 год.

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"Его стойкость и отвага стали легендарными и принесли ему сравнение с Уинстоном Черчиллем... Военный лидер изменил мировой порядок так, как не наблюдалось со времен падения "железного занавеса" в конце 1980-х годов, настроив почти весь западный мир против России и ее могущественного президента Владимира Путина", – говорится в статье о Зеленском.

На втором месте премьер Израиля Яир Лапид. Биньямин Нетаньяху занял пятое место.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Jerusalem Post﻿
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