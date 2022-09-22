Президент Владимир Зеленский заявил, что в РФ 300 000 повесток напечатали заранее, до принятия решения об объявлении "частичной" мобилизации. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, ссылаясь на данные украинской разведки.

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"Объясню русским по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации – пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть", – сказал президент.

Зеленский отметил, что сейчас для россиян настало время выбора. Для мужчин в России – выбор погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор – потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели и от войны, развязанной диктатором РФ Владимиром Путиным.

"Мы точно знаем, что повестки на 300 000 человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до 1 млн мужчин – это то главное, о чем они сейчас умалчивают", – сказал Зеленский.

При этом, по его словам, в РФ "будут брать всех без разбора" – любых мужчин, а не только военных в запасе.

"55 000 российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить", – сказал Зеленский.

Отдельно он обратился к российским матерям: "Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят. А ми своїх повертаємо".

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.

Министр обороны РФ Шойгу "насчитал" всего 5937 убитых российских военных за время полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, украинская армия ликвидировала более 55 000 россиян.

Вечером 21 сентября в разных городах РФ прошли митинги против мобилизации, но протестующих разогнали силовики и "запаковали" в автозаки.

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Оксана Житнюк

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