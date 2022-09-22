Президент Владимир Зеленский заявил, что в РФ 300 000 повесток напечатали заранее, до принятия решения об объявлении "частичной" мобилизации. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, ссылаясь на данные украинской разведки.
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"Объясню русским по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации – пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть", – сказал президент.
Зеленский отметил, что сейчас для россиян настало время выбора. Для мужчин в России – выбор погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор – потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели и от войны, развязанной диктатором РФ Владимиром Путиным.
"Мы точно знаем, что повестки на 300 000 человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до 1 млн мужчин – это то главное, о чем они сейчас умалчивают", – сказал Зеленский.
При этом, по его словам, в РФ "будут брать всех без разбора" – любых мужчин, а не только военных в запасе.
"55 000 российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить", – сказал Зеленский.
Отдельно он обратился к российским матерям: "Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят. А ми своїх повертаємо".
- Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.
- Министр обороны РФ Шойгу "насчитал" всего 5937 убитых российских военных за время полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, украинская армия ликвидировала более 55 000 россиян.
- Вечером 21 сентября в разных городах РФ прошли митинги против мобилизации, но протестующих разогнали силовики и "запаковали" в автозаки.
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