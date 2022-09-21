"Я буду это решать на другом уровне": звонок сыну Пескова "из военкомата"

После объявления российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации пранкеры начали звонить под видом "военкомов" сыновьям российских топ-чиновников с предложением "приехать завтра в военкомат". В том числе позвонили Николаю Чоулзу (Пескову), сыну спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне", – ответил по телефону Песков-младший.

Затем он принялся убеждать собеседников, что "завтра, чтобы меня забрали – поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет, но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах".

Полностью разговор можно посмотреть в записи.

Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.