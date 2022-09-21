UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Я буду это решать на другом уровне": звонок сыну Пескова "из военкомата"

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 20:55
Дмитрий Песков (фото - скриншот из видео)

После объявления российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации пранкеры начали звонить под видом "военкомов" сыновьям российских топ-чиновников с предложением "приехать завтра в военкомат". В том числе позвонили Николаю Чоулзу (Пескову), сыну спикера Кремля Дмитрия Пескова

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне", – ответил по телефону Песков-младший.

Затем он принялся убеждать собеседников, что "завтра, чтобы меня забрали – поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет, но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах".

Полностью разговор можно посмотреть в записи.

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дмитрий песков пранкеры мобилизация в россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 