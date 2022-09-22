В Израиле готовятся вывозить российских евреев на фоне мобилизации – BBC

В Израиле готовятся обеспечить возможность российским евреям выехать из РФ, после того как диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации. Об этом сообщает Русская служба BBC.

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Как отмечается, премьер-министр Израиля Яир Лапид обсудил с главой авиакомпании El-Al увеличения числа рейсов из России в Израиль, чтобы вывезти россиян, которые имеют право на репатриацию в Израиль и хотят избежать мобилизации на войну в Украине.

Генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз заяил, что по распоряжению правительства в стране началась подготовка к прибытию новой волны репатриантов.

"Премьер-министр и министр иностранных дел Яир Лапид поручил нам принимать новых иммигрантов из России. Это требует оценки на многих уровнях, от перелета до въездных виз и приема в стране. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими министерствами, нашим посольством в России и, конечно же, с компанией El-Al", – сказал Ушпиз.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

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Наталія Медведєва

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