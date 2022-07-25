Конфликт между Россией и Израилем. В Иерусалиме заговорили о присоединении к санкциям

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил подготовить ответ на случай ликвидации еврейского агентства "Сохнут" в России. Бывший посол Цви Маген, представлявший в 90-х интересы Израиля в Украине и России, считает, что речь может идти об отказе от нейтральной позиции Израиля в отношении российско-украинской войны. Об этом пишет Israel Hayom.

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"Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Конечно, это может иметь негативные последствия со стороны России, но это вариант. Кроме того, Израиль может присоединиться к санкциям Запада в отношении России, частью которых он пока не является", – сказал Маген.

Он уверен, что Россия сейчас находится в сложной политической и военной ситуации, которая несколько развязывает Израилю руки.

В то же время Маген предположил, что Москва вряд ли выполнит свою угрозу закрыть офисы Сохнут.

По данным издания Yedioth Ahronoth, ответ Лапида может быть менее радикальным. Он может принять меры относительно Российского культурного центра в Тель-Авиве. Кроме того, обсуждается судьба Александровского подворья в Иерусалиме, которое бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал передать России.

В то же время, отмечает газета, израильское руководство настроено на диалог, а не на усиление конфронтации.

СПРАВКА. Еврейское агентство (Сохнут) – международная организация с отделениями во многих странах мира, занимающаяся содействием репатриации евреев в Израиль и помощью репатриантам. Среди ее официальных целей – "спасение евреев из тех стран, где они подвергаются преследованиям и их жизнь находится в опасности".

8 июня стало известно, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию после требования путинского режима публично поддержать войну РФ против Украины.

5 июля израильские СМИ сообщили, что власти РФ требовали от руководства Сохнут прекратить деятельность в Российской Федерации.

Андрей Водяный

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