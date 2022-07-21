Минюст РФ хочет через суд ликвидировать в России Еврейское агентство (Сохнут)
Министерство юстиции России обратилось в суд с требованием прекратить деятельность в России Еврейского агентства по репатриации (Сохнут). Об этом сообщает Newsru.co.il со ссылкой на ряд публикаций в российских пропагандистских медиа.
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В Басманном суде Москвы подтвердили, что "в суд поступил иск главного управления Министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут". Первое разбирательство по иску назначено на 28 июля.
Основанием для иска указаны претензии Минюста России на якобы "нарушения организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности".
5 июля израильские СМИ сообщали, что власти РФ потребовали от руководства Сохнут прекратить деятельность в Российской Федерации. В публикации в The Jerusalem Post утверждалось, что Сохнут получил официальное письмо с таким требованием. Реакция МИД Израиля была подчеркнуто выжидающей, а МИД России назвал эту публикацию "провокацией".
- 8 июня стало известно, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию после требования путинского режима публично поддержать войну РФ против Украины.
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