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Минюст РФ хочет через суд ликвидировать в России Еврейское агентство (Сохнут)

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 15:59
Минюст РФ хочет через суд ликвидировать в России Еврейское агентство (Сохнут) - Фото
Эмблема Сохнут

Министерство юстиции России обратилось в суд с требованием прекратить деятельность в России Еврейского агентства по репатриации (Сохнут). Об этом сообщает Newsru.co.il со ссылкой на ряд публикаций в российских пропагандистских медиа. 

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В Басманном суде Москвы подтвердили, что "в суд поступил иск главного управления Министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут". Первое разбирательство по иску назначено на 28 июля.

Основанием для иска указаны претензии Минюста России на якобы "нарушения организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности".

СПРАВКА. Еврейское агентство (Сохнут) - международная организация с отделениями во множестве стран мира, занимающаяся содействием репатриации евреев в Израиль и помощью репатриантам. Среди ее официальных целей – "спасение евреев из тех стран, где они подвергаются преследованиям и их жизнь находится в опасности". 

5 июля израильские СМИ сообщали, что власти РФ потребовали от руководства Сохнут прекратить деятельность в Российской Федерации. В публикации в The Jerusalem Post утверждалось, что Сохнут получил официальное письмо с таким требованием. Реакция МИД Израиля была подчеркнуто выжидающей, а МИД России назвал эту публикацию "провокацией".

  • 8 июня стало известно, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию после требования путинского режима публично поддержать войну РФ против Украины.

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Сергей Бережной
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Израиль минюст рф Сохнут
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